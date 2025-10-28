Ahora

Derrota ante Norrie

Alcaraz se mete en un lío tras caer en primera ronda en París: ¡Sinner tiene el número 1 a tiro!

El tenista murciano perdió en tres sets contra Cameron Norrie y podría perder el número 1 del ranking de la ATP en este mismo torneo.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz está en apuros. Su derrota en el Masters 1.000 de París es grave. Podría acarrear que Jannik Sinnerle robe el número 1 del ranking de la ATP. Y lo podría hacer en apenas una semana.

Si Jannik logra el título en París, en la nueva pista de la La Défense Arena, volverá a lo más alto del tenis.

El murciano, cayendo en primera ronda contra Cameron Norrie, se ha dejado 90 puntos. Y podrían ser fatales para él.

Carlos podría perder ese número 1 antes del último torneo del circuito que otorga puntos: las ATP Finals. Antes estará en una Copa Davis en la que precisamente se ausentará Sinner.

