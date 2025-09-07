Una leyenda del tenis revela la clave que puede decidir la final del US Open entre Alcaraz y Sinner

Mats Wilander tiene claro que hay un aspecto del juego de Carlitos que puede ser clave para que el murciano consiga imponerse a Jannik en la final del US Open.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a citar con la historia del tenis en una final de 'Grand Slam'. El de El Palmar y el de San Cándido son ya protagonistas habituales en la última ronda de los 'Majors' y eso es siempre sinónimo de espectáculo y buen tenis.

Sin embargo, hay más cosas en juego que un US Open. Si Carlitos se impone a Jannik, le arrebatará la condición de número uno, y si no, el italiano mantendrá el liderato del ranking profesional. También están los registros de 'Grand Slam'. Por el momento, Alcaraz ha ganado cinco y Sinner, cuatro.

Jannik buscará igualar la balanza aunque Carlos puede alejarse a dos 'Majors' de distancia si consigue coronarse en la Arthur Ashe. Lo que está claro es que ambos jugarán al límite con todas sus armas. Mats Wilander, leyenda del tenis, asegura que hay un aspecto en del juego de Alcaraz que puede ser decisivo en la final.

"La clave del partido será el saque de Carlos Alcaraz. Está sacando mucho mejor últimamente y si consigue uno o dos puntos gratis en sus juegos de servicio, marcará una gran diferencia", ha reconocido Wilander en unas declaraciones para 'Eurosport'.

"Entonces se tratará de Jannik Sinner y lo agresivo que pueda llegar a ser ¿Podrá ser el que marque el ritmo de la mayoría de los puntos, como lo hizo en Roland-Garros o Wimbledon? ¿Podrá hacerlo en pista dura? Además, el saque para el italiano también será fundamental para su confianza", añadió.

Cabe recordar que Carlitos no ha perdido ningún set durante el US Open. Ni siquiera Djokovic fue capaz de ganarle una manga al murciano. Su nivel está siendo excelso aunque en frente tendrá a un Sinner que ya sabe lo que es ganar un 'Grand Slam' es pista dura esta temporada. Lo hizo en Australia a principios de año.