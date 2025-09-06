La llamativa reflexión de Sinner sobre Alcaraz antes de la final del US Open: "Es alguien que..."

El italiano se medirá al español en la tercera final de 'Grand Slam' consecutiva con los mismos protagonistas y ha analizado la relación con su rival tanto dentro como fuera de la pista.

Jannik Sinnerse clasificó para su quinta final de 'Grand Slam' consecutiva después de imponerse en cuatro sets a una gran versión de Félix Auger-Aliassime que demostró que el de San Cándido es humano. El canadiense ganó un set aunque su resistencia no duró mucho.

Aún así, Jannik venció con contundencia y se cita de nuevo con Carlos Alcaraz el domingo siete de septiembre en la final del US Open, la tercera que enfrenta de forma consecutiva a los dos tenistas que ocupan las dos primeras posiciones del ranking.

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos compareció ante los medios en la rueda de prensa posterior a su victoria y analizó su relación con su rival tanto dentro como fuera de la pista.

"En la pista nos gusta vernos, porque eso significa que lo estamos haciendo bien en el torneo. Fuera de la pista tenemos una relación estupenda, y todo va bien entre él y yo, y también con todos los equipos", aseguraba Sinner.

Además, el italiano admitió que ambos habían elevado su nivel de tenis en los últimos tiempos y que, favorecidos por la edad, se encontraban en una mejora constante: "Cuando eres joven, ya sabes, uno o dos años marcan una gran diferencia".

Finalmente, Sinner se sinceró acerca del reto que supone enfrentar a Carlos Alcaraz: "Me encanta ponerme en estas situaciones. Él es alguien que siempre me ha llevado al límite, lo cual es genial, porque así obtienes la mejor retroalimentación que puedes tener como jugador. Pero a veces también es agradable no jugar contra él".