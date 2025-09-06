Jannik Sinner - Carlos Alcaraz: horario y dónde ver en TV la final del US Open

Los dos mejores jugadores del ránking ATP competirán por sumar un nuevo 'Grand Slam' en lo que será el octavo 'Major' consecutivo que se reparten italiano y murciano.

El Abierto de Estados Unidos es el octavo Grand Slam consecutivo que va caer en manos de uno de los dos mejores tenistas de la nueva generación. El dominio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es absoluto. El italiano se ha hecho con cuatro de los últimos siete 'Majors' mientras que Carlos se ha coronado en los otros tres. Ahora, en Estados Unidos, uno de los dos se alzará con el campeonato en la tercera final de 'Grand Slam' que reúne a los mismos protagonistas de forma consecutiva.

Carlos Alcaraz llega a la cita en un estado de forma increíble y sin haber cedido ningún set en todo el torneo. De hecho, apenas ha tenido que disputar dos tie-break durante toda la competencia, el último en el segundo set de la semifinal para terminar con la voluntad de Novak Djokovic.

Por su parte, Jannik Sinner es el vigente campeón del torneo y podría sumar su tercer 'Grand Slam' de la temporada. Solo se le escapó Roland Garros a manos de Carlos Alcaraz en un partido en el que el de San Cándido tuvo hasta tres bolas de partido al saque. Sin embargo, el murciano fue capaz de levantar la situación y firmar una remontada inolvidable.

Sinner cobró su venganza en Wimbledondonde despojó a Alcaraz de la corona que había atesorado durante dos años y ahora es el de El Palmar quien quiere reestablecer la igualdad en la rivalidad.

Horario y dónde ver en TV

La decisiva final se disputará el domingo 7 de septiembre a las 20:00h en la pista central del US Open, la Arthur Ashe, en el Parque Flushing Meadows, Queens. Y el partido se podrá ver en directo por TV a través de Movistar+.