La genial reacción de Alcaraz después de que Marcel Granollers se proclamara campeón del US Open

El murciano celebró muy efusivamente el épico triunfo de Granollers, junto a su compañero Zeballos, en la final de dobles del US Open.

El US Open ya tiene a uno de sus primeros campeones, Marcel Granollers. El tenista español ha conquistado el 'Grand Slam' en la modalidad de dobles junto a su compañero Horacio Zeballos. Ambos han salido victoriosos de un enfrentamiento épico ante los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury.

El encuentro había empezado muy de cara para la pareja anglosajona que se apuntó el primer set por 6-3. Granollers y Zeballos se apuntaron la segunda manga en un 'tie break' en el que se jugaban el título. El dúo hispanoargentino forzó el tercer y definitivo set aunque sus rivales se plantaron con tres 'bolas' de torneo.

Fue entonces cuando Marcel y Horacio obraron el milagro. Salvaron esas tres pelotas de campeonato y certificaron la conquista de su segundo 'Major' esta temporada con un 7-5 final en la tercera manga. El primero fue Roland Garros, también ante Skupski y Salisbury en una final que, al igual que esta, fue agónica.

Carlos Alcaraz estaba siguiendo muy de cerca la lucha por el título de dobles en el US Open. El murciano, que se juega el trofeo de individuales el próximo domingo ante Sinner, celebró con rabia y euforia el triunfo de sus compatriota en la modalidad de dobles. Carlitos siguió muy de cerca el partido mientras se estaba ejercitando en el gimnasio. Su reacción lo dice todo.