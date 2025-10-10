El legendario entrenador que defiende a Sinner tras su abandono en Shanghái: "Vimos a Djokovic..."

Patrick Mouratoglou, exentrenador de leyendas del calibre de Serena Williams, ha querido lanzar un mensaje en favor del transalpino después de que este se viera obligado a retirarse en segunda ronda del Masters de Shanghái.

Jannik Sinner está atravesando por uno de sus momentos más complicados de la temporada. El número dos del mundo ha sufrido serios problemas durante los últimos torneos debido a su estado físico. En Shanghái se vio obligado a abandonar ante Tallon Griekspoor tras sufrir serios calambres.

Sinner dejó una imagen muy preocupante retirándose de la pista apoyado en su raqueta para evitar caerse. En el Masters 1.000 de Cincinnati, Jannik también tuvo que abandonar en la final frente a Alcaraz debido a un supuesto virus que hizo que el italiano no se encontrara bien durante y antes del encuentro.

Las brutales condiciones en Shanghái obligaron al italiano a decir adiós al torneo antes de tiempo. Ante algunas críticas a Sinner por su condición física y por haber abandonado supuestamente por ir perdiendo, Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, ha querido defender el número dos del mundo.

"Lo que Sinner tuvo que soportar fue brutal, un ejemplo clásico de lo que es jugar con humedad extrema. Para explicar los calambres de Sinner, solo hay una palabra, humedad. Fritz tuvo el mismo problema, vimos a Novak Djokovic vomitar dos veces", ha asegurado el técnico griego en unas declaraciones recogidas para 'Eurosport'.

"Todo el mundo dice que las condiciones en Australia son extremas; 39 grados es brutal. Pero ni se acerca a lo que se vive a veces en Asia o Nueva York. No es la primera vez que Jannik tiene calambres. Los tuvo contra Carlos en Roland-Garros, pero en aquella ocasión fue por la tensión, no por la humedad", concluye Mouratoglou.