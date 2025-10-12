El serio aviso de Aprilia a Márquez para el Mundial 2026: "Con Jorge Martín al cien por cien..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería, cree que la Aprilia será lo suficientemente potente como para permitir a Jorge y a Bezzecchi competir por el título con el vigente campeón.

El Mundial 2026 es una de las grandes incógnitas que sondea el mundo del motociclismo. Con el título ya decidido en 2025, ya se plantea la lista de candidatos que puedan optar a suceder a Marc Márquez en el trono de MotoGP. Es evidente que durante este año, Marc no ha tenido rival.

Ni 'Pecco' Bagnaia, ni Álex Márquez, ni Marco Bezzecchi, han sido capaces de amenazar las opciones de campeonato del ilerdense. Pero ahora la pregunta es: ¿Sucederá lo mismo en 2026? ¿Habrá alguien capaz de competirle de tú a tú al nueve veces campeón del mundo?

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, está convencido de que sí. El directivo italiano espera poner su moto al nivel de la Ducati y confía en que Jorge Martín y Marco Bezzecchi sean capaces de luchar con Marc: "No veo la hora de que llegue 2026, soy optimista. Con dos pilotos así me espero luchar por el podio todos los domingos".

"Me permití decir que el objetivo es batir a Marc Márquez, y estoy convencido de que es posible. Ya lo demostramos el sábado en Indonesia y estoy seguro de que, con un Jorge al cien por cien y un Marco en forma, podemos luchar contra cualquiera", asegura Rivola de manera contundente en unas declaraciones para 'Sky Sports'.

El Mundial 2026 podría ser una auténtica batalla al límite. Con Ducati perdiendo superioridad con su moto, el resto de marcas aprovecharán para reducir la distancia e igualar las condiciones. Si eso pasa, todo estará en manos de los pilotos.