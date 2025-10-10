La polémica comparación de un extenista sobre el juego de Alcaraz y Sinner: "Djokovic, Nadal y Federer..."

Jerzy Janowicz cree que, a pesar del espectáculo que dan Carlos y Jannik, el tenis es mucho menos interesante desde que Rafa, Roger y Novak no compiten entre ellos.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han cogido el testigo de los tres mejores tenistas de la historia del deporte de raqueta. El italiano y el español dominan el tenis con mucha superioridad sobre sus rivales y prueba de ello ha sido su presencia en las últimas tres finales de 'Grand Slam'.

Incluso el propio Novak Djokovic se ha encontrado con un nivel ante el que no ha podido hacer nadal. Ni contra Sinner ni contra Alcaraz ha sido capaz de desplegar unas armas que sí le sirven para batir a la gran mayoría del resto del circuito ATP.

Jerzy Janowicz, extenista polaco, ha analizado la rivalidad que tienen Sinner y Alcaraz con la que tenían Djokovic, Nadal y Federer. En concreto, se ha centrado en valorar si el espectáculo es el mismo desde que el mítico 'BigThree' abandonó el deporte profesional.

Para Janowicz, el tenis ha perdido mucho interés desde que el balear, el helvético y el serbio dejaron de competir de tú a tú: "El tenis es más aburrido actualmente. Parece que todo el mundo juega de la misma forma. (El 'Big3') Eran más interesantes de seguir, más que Sinner y Alcaraz, quienes también son muy fuertes".

Alcaraz se encuentra descansando después de haber causado baja en un Masters de Shanghái en el que ya no está Sinner. El italiano cayó en segunda ronda viéndose obligado a abandonar después de sufrir terribles calambres. Djokovic, por su parte se jugará el pase a la final ante el polaco Valentin Vacherot.