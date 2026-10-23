"Insultó a un recogepelotas, me parece imperdonable": un mítico entrenador carga contra Rafa Jódar

Brad Gilbert, exentrenador de Andre Agassi y Coco Gauff, ha criticado duramente al madrileño por la actitud que tuvo con un recogepelotas en Shanghái.

En segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái contra Botic van de Zandschulp, Rafa Jódar perdió los papeles con un recogepelotas al que le gritó "dame la puta toalla, coño".

La imagen dio la vuelta al mundo y el número 11 no dudó en disculparse: "Cometí un error. Lo pensé después del partido: no debí haberle hecho eso al recogepelotas. Fue mi error. Tengo el máximo respeto por los recogepelotas y los árbitros en cada partido y en cada torneo. No debí haber tratado al recogepelotas de esa manera".

Sin embargo, parece que el perdón no basta, al menos para Brad Gilbert, que ha criticado duramente al madrileño en 'The Big T Podcast'.

"En una pista pasan muchas cosas, pero esto es imperdonable. Nunca se puede perder la paciencia con un recogepelotas. El incidente en el que literalmente se enfureció porque no le dieron su toalla y le insultó a un recogepelotas me parece imperdonable", ha señalado el exentrenador de Andre Agassi y Coco Gauff.

"Si se enfada, no debería volver a tener nada que ver con el recogepelotas, porque creo que eso se puede controlar. Así que debería ver el vídeo y aprender de él. A veces, perder y enfadarse con un árbitro, una decisión en la pista, uno mismo, el oponente, cualquier cosa, pero no con un recogepelotas, que es muy vulnerable", ha zanjado.