Las selecciones de Irlanda e Israel se enfrentan en un partido marcado por la guerra en Gaza: "Jugamos contra el genocidio"

El contexto Las palabras del seleccionador irlandés sobre el partido han provocado una contundente respuesta de la Federación Israelí de Fútbol, que sostiene que no juegan con "la estupidez, ignorancia e hipocresía", sino "contra el entrenador que las encarna".

El partido de fútbol entre Irlanda e Israel en la Nations League ha quedado eclipsado por tensiones políticas y sociales derivadas del conflicto en Gaza. El seleccionador irlandés, Heimir Hallgrímsson, avivó la polémica al declarar que su equipo juega "contra el genocidio", lo que provocó una dura respuesta de la Federación Israelí de Fútbol, que acusó al entrenador de ignorancia e hipocresía. Esta disputa ha escalado hasta el Gobierno irlandés, con el primer ministro Micheál Martin calificando de "inaceptables" las palabras de la federación israelí. A pesar de las protestas de los aficionados irlandeses y la intervención de la UEFA, el partido se celebrará en un estadio neutral en Hungría, sin comentarios televisivos.

El fútbol queda en un segundo plano. El próximo domingo, Irlanda e Israel se enfrentan en la Nations League en un partido marcado por la guerra de Gaza, las protestas y un cruce de acusaciones que ha elevado la tensión antes incluso de que ruede el balón. El seleccionador irlandés, Heimir Hallgrímsson, fue tajante al ser preguntado por la dificultad de mantener a sus jugadores al margen de la polémica: "No estamos jugando con el genocidio, estamos jugando contra el genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel".

Esta frase ha provocado una contundente respuesta de la Federación Israelí de Fútbol, que sostiene que no juegan con "la estupidez, ignorancia e hipocresía": "Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables campos, ganando un impresionante número de Premios Nobel en el camino. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía exhibidas por el entrenador del equipo de Irlanda. No estamos jugando con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez, estamos jugando contra el entrenador que las encarna".

La respuesta ha abierto una batalla dialéctica a pocos días del encuentro. Hallgrímsson, que sostuvo que "nadie se siente cómodo jugando estos partidos", ha intentado rebajar el tono y ha reconocido que no fue "inteligente" por su parte atraer la atención hacia sus declaraciones. "Necesito estar centrado en el partido y los jugadores también", explica.

La polémica ha llegado incluso al Gobierno irlandés. El primer ministro, Micheál Martin, que se encontraba en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, calificó de "inaceptables" las palabras de la Federación Israelí de Fútbol contra el entrenador y pidió que fueran retiradas.

Y no es el unico apoyo ya que una importante parte de la afición irlandesa se ha manifestando pidiendo directamente que no jueguen el partido contra Israel. Una protesta que incluso la federación ha elevado a la UEFA, reclamando que no les vuelvan a cruzar en un grupo con Israel, algo que el máximo organismo europeo del fútbol ha rechazado.

Todo apunta a que los futbolistas saltarán al estadio de Debrecen, en Hungría, terreno neutral, al igual que la vuelta que se jugará en Serbia, pero eso sí, aunque la televisión lo retransmita, será sin comentarios ni narración.

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