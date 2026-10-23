Alarmante confesión del expreparador de Sinner sobre su lesión: "Si se trata de eso..."

Marco Panichi, exmiembro del núcleo duro deportivo del italiano, deja caer los próximos paso que podría dar Jannik de cara a curarse de su lesión de rodilla. También apunta el tiempo que podría estar fuera.

Jannik Sinner está siendo el gran perjudicado a nivel físico este final de temporada. El italiano comenzó anunciando hace unos meses su ausencia de los primeros torneos de la gira americana. Se generó poca preocupación hasta que Jannik confirmó que no iba a estar en el US Open.

Fue entonces cuando saltaron las alarmas. Se comenzaron a generar especulaciones sobre una lesión que comenzó a ser mucho más grave de lo que se pensaba en un principio. Sinner, a todo esto, siguió causando baja en los siguientes torneos y a día de hoy no ha vuelto a jugar.

Es más, el de San Cándido anunció hace unos días que no volvería a jugar hasta 2027 dejando ya ver de manera evidente que el diagnóstico de su lesión ya era más grave de lo esperado. Desde entonces, se ha intentado interpretar qué tipo de tratamiento seguirá el italiano y cómo puede afectar a su recuperación y su tiempo de baja.

Marco Panichi, expreparador de Sinner, deja un aviso serio sobre cómo podría llevarse a cabo la vuelta de Jannik. El exmiembro del cuerpo técnico advierte de cómo se puede curar la cintilla iliotibial, dolencia que parece padecer Sinner.

"Cuando juegas constantemente al máximo nivel y con ritmos muy exigentes, el riesgo de lesionarse siempre está presente. Si se trata de eso (cintilla iliotibial), lo. Casi nadie se opera por este problema", concluye Panichi en declaraciones a 'Ubitennis'.

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