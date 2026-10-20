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"Rafa es de los que hace grupo"

Rafa Nadal, ¿futuro entrenador de Carlos Alcaraz y Jódar?: "Le tocará ser capitán de España en la Davis"

Toni Nadal tiene claro que a su sobrino "le apetecerá ser capitán de la Davis" en un futuro no muy lejano.

Rafa Jódar, orgulloso de representar a España como Rafa Nadal y Carlos Alcaraz Rafa Jódar, orgulloso de representar a España como Rafa Nadal y Carlos AlcarazPROPIO

A partir del 1 de enero de 2027, Marc López ya será oficialmente sustituto de David Ferrer como capitán de España en la Copa Davis.

Analizando la decisión del alicantino en 'Ondacero', a Toni Nadal le preguntaron si ve a Rafa ejerciendo dicho papel en un futuro... y su respuesta no dejó duda alguna.

"Creo y digo creo que a Rafa le apetecerá ser capitán de la Davis, no sé en qué momento, pero supongo que sí que le apetecería y ya le tocará. Además, Rafa es de los que hace grupo", afirmó el tío y exentrenador del balear.

Antes de que Marc López tome las riendas del equipo, Ferrer deberá resolver un problema con el número 2 de España: ¿Rafa Jódar o Alejandro Davidovich?

Toni no tiene dudas de que David tomará la decisión adecuada: "Jódar y Davidovich están en muy buen nivel, cualquiera de los dos puede serlo".

"Conozco a David Ferrer, como persona es un 10 y la decisión que tome será por el bien del equipo español", ha zanjado.

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