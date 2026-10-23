Kompany, trasladado de urgencia al hospital tras desplomarse en el entrenamiento del Bayern de Múnich

El entrenador belga del conjunto alemán ya avisó tras el empate ante el Arsenal en Champions que su cuerpo le estaba mandando señales.

Tremendo susto el que ha tenido lugar en el entrenamiento matutino del Bayern de Múnich este viernes antes de recibir al Friburgo el domingo.

Según informa 'Sky Sports', Vincent Kompany se ha desplomado después del entrenamiento y un helicóptero se ha desplazado hasta la ciudad deportiva bávara.

Sin embargo, el entrenador de 40 años ha sido trasladado de urgencia al hospital en ambulancia para realizarle diversas pruebas.

Todavía se desconoce la causa del desvanecimiento, pero tras el empate frente al Arsenal este miércoles en el Allianz Arena el belga ya avisó.

"Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no le hice caso a mi cuerpo, y entonces, en algún momento, mi cuerpo me dijo: '¡Para ya!'", señaló entonces.

Ese virus le produjo dolores en las piernas a Kompany antes del partido y conllevó a su vez problemas de cadera.