Ducati pasa directamente de Bagnaia: "Solo buscamos el mejor resultado para Marc Márquez"

Davide Tardozzi, team manager de Ducati, tiene claro cuál es el camino a seguir para llevarse el título por delante de Aprilia.

Jorge Martín llega al Gran Premio de Australia, a falta de cinco citas para que concluya el calendario de MotoGP de 2026, como líder del Mundial.

Marc Márquez se encuentra a solo dos puntos y a 46 está el compañero de equipo del de San Sebastián de los Reyes, Marco Bezzecchi.

En la primera jornada en Phillip Island, Aprilia ha colocado a sus cuatro motos entre los cinco primeros con el de Ducati siendo tercero.

En esta tesitura, no es una locura pensar que habrá órdenes de equipo en los de Noale a pesar de que Davide Brivio lo desmintiera el jueves.

"Solo se habló de mantener el respeto entre los pilotos, no de órdenes de equipo", señaló el jefe de Trackhouse, equipo 'filial' de Aprilia.

Marc, por su parte, afirmó que "las órdenes de equipo, si tienes velocidad no las necesitas. Las necesitas si no la tienes".

Sobre ello le han preguntado al team manager de Ducati, Davide Tardozzi: "¿Crees que ganar el primer Campeonato Mundial de Aprilia de esa manera le restaría mérito?".

"Pueden hacer lo que quieran. Nosotros solo nos centramos en ser los más rápidos en la pista y sabemos que nuestros rivales son muy fuertes, pero al final solo buscamos el mejor resultado para Marc", replicó el italiano.

Queda claro que Pecco Bagnaia, noveno en la general, sin opciones en el campeonato y con su futuro cerrado con Aprilia, ya no está en los planes de Ducati.