Un tenista desvela la mayor virtud de Rafa Jódar: "Cuando jugué contra él..."

Agónica final en Shanghái: Davidovich remonta a un memorable Jódar y gana su primer Masters 1.000

El tenista Ethan Quinn dice que el resto es lo que más le impresionó de Rafa Jódar cuando ambos se enfrentaron.

Rafa Jódar es el joven que más está deslumbrando en el mundo del tenis. Y sus rivales alucinan con lo que está consiguiendo. Ethan Quinn destaca su resto como el golpe más peligroso que tiene: "Llegaba a todos mis saques y los devolvía con una potencia tremenda...".

"Creo que lo que más me impresionó cuando jugué contra él fue su capacidad al resto. Llegaba a todos mis saques y los devolvía con una potencia tremenda. Y eso que no estaba sacando siempre de la misma manera, pero aun así conseguía restar con muchísima agresividad en cada oportunidad", dice en palabras que publica 'Punto de Break'.

También ha mejorado en su saque: "A principios de año me daba la sensación de que su saque era algo más previsible, pero ahora creo que ha aprendido a variar mucho más las direcciones y a disimular mejor sus intenciones".

"Sigue mejorando constantemente y tanto su saque como su resto son cada vez más peligrosos", dice sobre un Jódar que alcanzó la final en el ATP de Shanghái.

El resto, el saque... y también la derecha: "Tiene una derecha potentísima y, además, creo que hay un golpe suyo que no se valora lo suficiente: la dejada".

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