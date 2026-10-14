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"Así no, así no hablamos con ellos"

Sanción a Rafa Jódar por tratar mal a un recogepelotas: "¡Dame la puta toalla!"

Tras no aprovechar una bola de break y perder los nervios, el madrileño se dirigió de muy malas formas al recogepelotas.

Rafa Jódar Rafa JódarRedes

Rafa Jódar ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái tras una nueva remontada contra Botic van de Zandschulp (7-6 (4), 4-6, 2-6).

El neerlandés se llevó la primera manga en el tie-break, pero el número 13 del mundo consiguió sobreponerse en la segunda para terminar arrasando en el tercer y definitivo set.

Eso sí, la victoria del madrileño no ha quedado exenta de polémica. En el arranque del segundo, tras desaprovechar una bola de break, Jódar explotó.

Y lo hizo contra un recogepelotas al que se dirigió de muy malas formas: "¡Dame la puta toalla!".

El juez de silla le castigó con un warning, que conlleva una multa económica, y le regañó: "Así no, así no hablamos con ellos".

Tras la advertencia, Rafa se relajó y su trato fue mucho más correcto, pero de este partido seguro que se lleva una lección para el futuro.

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