El infalible plan de Carlos Alcaraz para conquistar su tercer Wimbledon consecutivo

A menos de una semana para que comience el torneo por excelencia de la superficie de la hierba, el tenista de El Palmar no se moverá de la capital británica.

Tras la conquista del ATP 500 de Londres, Carlos Alcaraz ya tiene la mira puesta en Wimbledon. El número dos del mundo defiende el título de campeón y buscará alcanzar su tercera copa consecutiva. Un hecho que solo han realizado Novak Djokovic y Roger Federer.

Para volver a alcanzar lo más alto en 'All England Club' el murciano no se moverá de la ciudad londinense en donde ha ganado en Queens. No hay tiempo para más descanso fuera de las fronteras inglesas antes de iniciar el tercer Grand Slam de la temporada 2025.

Alcarazestá apurando su desconexión tenística que acabará el miércoles 25 de junio. En esa fecha realizará el primer entrenamiento sobre las instalaciones de Wimbledon. Y ahí comenzará su punto de partida para luchar por su sexto 'major' de su gran palmarés.

A la espera del sorteo y cuándo debutará

El próximo viernes 27 de junio se sorteará el cuadro de emparejamientos de Wimbledon 2025. Se antoja un momento clave para el murciano saber en qué lado del cuadro caerá y si podría evitar a Jannik Sinner o Novak Djokovic, los dos adversarios de mayor peligro, hasta una final hipotética.

Lo que sí es un hecho seguro es el día y la hora de debut del cinco veces campeón de un Grand Slam. Según la tradición en el torneo inglés, Carlos Alcaraz jugará su primera ronda el próximo lunes 30 de junio a las 13:30 horas.