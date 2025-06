Alcaraz pasa facturas a sus críticos tras volver a su mejor versión: "Mucha gente empezó a decir..."

Carlos Alcaraz viene en un estado de forma y de confianza envidiable para disputar Wimbledon. Su victoria en el ATP 500 de Londres sumado a su épica victoria en Roland Garros convierte al murciano en el favorito para conquistar el tercer Grand Slam de la temporada.

Su inicio de año estuvo motivado por una serie de derrotas en Miami e Indian Wells que hizo cuestionar si Alcaraz volvería a mostrar su mejor versión. Finalmente lo logró y en la rueda de prensa tras su último triunfo, el de El Palmar recapituló sobre los últimos meses donde señala el odio que recibió: "Me tiraron mucho 'hate' cuando perdí en Miami".

"En lugar de entrenar después de eso, me tomé un descanso y me fui a Cancún con mi familia, y tuve demasiado odio entonces, porque mucha gente, empezó a decir, como: '¿Qué pasa con este tipo que acaba de perder en la primera ronda, y no entrenó, no fue a la pista y siguió practicando para ser mejor?'", rememoró el número dos del mundo.

En declaraciones recogidas por 'Punto de Break', el campeón de cinco Grand Slams confesó que necesitaba un reseteo mental que efectuó con éxito desconectando completamente del tenis: "Esa fue la clave, simplemente tener cinco, seis días libres, sin coger una raqueta, sin pisar la pista".

"Irme de vacaciones con mi familia, desconectar, pensar qué debería haber hecho mejor. Después de Miami, después de las vacaciones que pasé en Cancún con mi familia, recuperé la alegría y empecé a disfrutar jugando al tenis de nuevo, a disfrutar pisando la pista, compitiendo de nuevo", ha concluido Alcaraz.