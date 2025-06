La propuesta de Carlos Alcaraz a Fernando Alonso: "Sería un gran compañero"

Durante su participación en Queen's, torneo que ha ganado por segunda vez con solo 22 años, Carlos Alcaraz concedió una entrevista a la ATP en la que le pusieron en una llamativa tesitura.

"Si tuvieras que jugar un partido de dobles con un piloto de Fórmula 1, ¿a quién elegirías?", le plantearon al número 2 del mundo.

Carlitos, sin ni un ápice de duda, fue contundente con su respuesta: "Fernando Alonso, seguro".

"Sabe jugar al tenis, creo que sería un gran compañero", añadió el murciano.

A su vez, Alcaraz elogió a los pilotos de la parrilla: "Admiro a los pilotos de F1 en el mundo de la F1 porque es algo de equipo. Tienen que hacer lo que el equipo les dice, y eso lo admiro. En el tenis tienes que lidiar con todo tú solo. Así que tienes que poner tu máxima fuerza en eso". Queda por ver si Alonso acepta la propuesta.

