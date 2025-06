Los demoledores datos de Carlos Alcaraz con los que llega a Wimbledon

El murciano tiene unas estadísticas con el saque demoledoras y eso podría ser diferencial de cara a revalidar el título en el All England Club.

Carlos Alcaraz ha llevado su juego a otro nivel, ha subido un peldaño más. El murciano está enrrachado pero eso no quiere decir que su estilo no tenga 'peros'. A pesar de su épica victoria en Roland Garros ante Jannik Sinner, Carlos encontró un aspecto de su juego que no terminó de estar a la altura de toda la puesta en escena en general.

El número dos del mundo vio como con su saque no hacía el daño suficiente y en Queen's decidió cambiar la manera de dar ese golpe. El resultado, inmediato y efectivo. Los números de Alcaraz con el servicio sobre la hierba de Londres dan absoluto miedo y, de mantener el nivel en Wimbledon, se convertiría aún más en 'coco' para sus rivales de lo que ya es ahora.

En Queen's, en la final ante Jiri Lehecka, Carlitos firmó nada más y nada menos que 18 saques directos. Su efectividad de puntos ganados cuando el primer servicio entraba es devastadora, del 87%. Lo mejor es que con el segundo servicio, Alcaraz también fue muy efectivo. Ganó el 72% de los puntos con la segunda oportunidad.

"Ya sé lo que sienten Isner u Opelka", exclamó el murciano en rueda de prensa tras el partido haciendo referencia a estos dos jugadores que destacan por tener un increíble saque. Además, Carlos no tuvo que afrontar ni una sola bola de 'break' en contra ni contra Lehecka en la final ni contra Rinderknech en cuartos. Frente a Bautista en semifinales solo tuvo que salvar una oportunidad de rotura. Salvaje.