Sinner rememora los fantasmas de Roland Garros al caer en Halle: "No ha sido sencillo competir..."

Jannik Sinner no se ha resarcido de su derrota en la final de Roland Garros frente Carlos Alcaraz. El italiano defendía el título en el ATP 500 de Halle y ha caído eliminado por el tenista kazajo Aleksandr Búblik en tres sets (6-3, 3-6 y 4-6).

Pese a las alabanzas de su entrenador sobre su mentalidad, el italiano ha confesado que la derrota en la final del Grand Slam francés ha sido un lastre a la hora de prepararse para el torneo alemán. Bien es cierto que el italiano ha sacado conclusiones positivas pese a la eliminación en octavos de final.

"Lo intenté todo, pero no pudo ser, él estuvo mejor en las situaciones clave y la verdad es que después de la derrota en París, no ha sido sencillo competir aquí. Estoy relativamente satisfecho de haber podido jugar dos partidos en hierba antes de Wimbledon", ha señalado Sinner según recoge 'Punto de Break'.

El número uno del mundo insiste en que no sufre problemas reseñables en el apartado mental, pero ha dado las señales de alarma sobre su físico: "Es momento de tomarse un respiro, voy a recuperarme mental y físicamente... y creo que me vendrá bien un descanso".

"Mentalmente me he visto bien, pero me siento algo cansado físicamente. No todos los días son iguales, hay que aceptarlo y ya está", ha reconocido el número uno del mundo que ha perdido 500 puntos ya que ganó el torneo en 2024. No tiene tiempo para lamentarse ya que a finales del mes de junio comienza Wimbledon.