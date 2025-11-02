El preocupante dato de Alcaraz que le sitúa muy lejos de Sinner y Djokovic

El murciano tiene una asignatura pendiente que le afecta a los finales de temporada y que, este 2025, le posiciona por debajo del serbio y del italiano.

Carlos Alcaraz está atravesando uno de los momentos con más dudas de la temporada. Tras un año inolvidable para el murciano en el que ha conseguido dos 'Grand Slams' y el número uno del mundo, Carlitos no ha podido continuar con el ritmo de todo el curso estas últimas semanas de competición

El murciano ganó en Tokio pero no pudo disputar Shanghái para descansar. Perdió la final del Six Kings Slam ante Sinner pero la peor derrota fue la última. Alcaraz cayó ante Cameron Norrie en primera ronda del Masters 1.000 de París dejando el número uno a mercedes de Jannik.

Si el italiano gana en la capital francesa, volverá al liderato del tenis mundial. El tramo con más dudas para Carlitos coincide con una condición que él mismo ha reconocido que no le favorece a su juego. Jugar 'indoor', o lo que es lo mismo, bajo techo, afecta de manera negativa al estilo del murciano.

Sus datos, según una estadística de la ATP, son preocupantes. Sinner y Djokovic lideran el porcentaje de victorias en pista cubierta con un 80%. Carlitos, en séptima posición, gana el 69% de partidos que juega bajo techo. Más allá de tenistas como Jannik o Novak, Medvedev o Rune, con menos victorias que Alcaraz, también aventajan al número uno del mundo.

Este dato cobra aún más relevancia cuando los dos grandes torneos que quedan por disputarse este año, Nitto ATP Finals y Copa Davis, son en pista cubierta. Alcaraz deberá cambiar algo en su juego si quiere terminar el año de la mejor manera posible.