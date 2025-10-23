Así fue el insulto de Rossi a Marc Márquez tras la patada en Malasia: "Quería matarlo, es un..."

La tensión era máxima entre los dos pilotos. Se encontraron en dirección de carrera y saltaron chispas: "Buena carrera, eh...".

La patada de Valentino Rossi a Marc Márquez es historia de MotoGP. Ahora que se cumplen diez años la competición ha sacado a la luz imágenes inéditas. Del insulto de Valentino a la conversación de ambos en dirección de carrera.

Dani Pedrosa le preguntó qué había ocurrido con Marc... Y Rossi reaccionó insultándole: "Es un hijo de p***. Intentaba echarme fuera cuando frenábamos".

Marc había llegado antes al box explicando a sus mecánicos cómo había sido el gesto de Valentino que le lanzó al suelo. Después se encontraron en dirección de carrera.

El italiano fue sancionado saliendo último en Valencia tras una patada que es historia de MotoGP.