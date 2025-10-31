La lección que debería aprender Carlos Alcaraz: "Ganar... de forma fea"

Patrick Mouratoglou, mítico entrenador, considera que la derrota del murciano ante Norrie en París no se hubiera dado en un Grand Slam.

Mucho se está hablando en el mundo del tenis sobre la derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en su debut en el Masters 1.000 de París.

El número 1 del mundo, que venía cuajando una enorme temporada tras 'resetear' después de caer a primeras de cambio en Miami contra Goffin, sucumbió ante el británico en tres mangas.

Y es que, según Patrick Mouratoglou, el murciano no tuvo la motivación necesaria para ganar "de forma fea": "Carlos Alcaraz rechazó ganar de forma fea el martes en el Rolex París Masters. En un mal día, en un Grand Slam, probablemente lo habría hecho".

El mítico entrenador considera que Carlitos le da más importancia a los 'majors': "Todo el mundo tiene un mal día, incluidos los campeones. La diferencia es que los campeones ganan. 54 errores no forzados para Carlos Alcaraz en tres sets son demasiados. Todo el mundo tiene días en los que nada funciona de la forma que quieres. Creo que si Alcaraz hubiera afrontado este partido en un Grand Slam habría encontrado una solución porque lo habría intentado un poco más".

Según Mouratoglou, el problema puede estar en una falta de motivación: "No es fácil para estos chicos estar motivados todo el año. Su foco se centra en los Grand Slam. Y si Alcaraz sigue ganando Grand Slam a ese ritmo, posiblemente sea el mejor de todos los tiempos en número de Grand Slams. Ese es su objetivo principal y por eso digo que siento que si hubiera jugado este partido en un Grand Slam habría aceptado trabajar más y encontrar una forma para ganar. No habría cometido más errores y habría aceptado disputar más intercambios. Pero apostó por tiros arriesgados y siguiendo su estilo de juego".

"Pero cuando tienes que ganar en uno de esos días tienes que negociar más contigo mismo el tenis arriesgado y aceptar más intercambios. En los días malos, cuando cometes tantos errores no forzados, tienes que aceptar que tienes que cambiar, moverte un poco más, trabajar más el punto y encontrar una forma de ganar... de forma fea", ha zanjado.