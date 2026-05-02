El llamativo 'tirón de orejas' de un extenista a Sinner: "Si Alcaraz no se presenta..."

Greg Rudseski se lo exige todo al número uno del mundo. La exigencia para el de San Cándido es máxima a la hora de ganar todos los torneos en los que Alcaraz no pueda participar.

Es evidente que Jannik Sinner tiene el camino más despejado en estos torneos en los que Carlos Alcaraz está causando baja. El murciano y el italiano son máximos rivales y candidatos a ganar cualquier competición que se dispute.

Es por ello que, tras la lesión de Alcaraz, Sinner ha pasado a ser el gran favorito para llevarse los grandes títulos del circuito ATP. Por lo pronto, ya está en la final del Mutua Madrid Open, será el máximo candidato en Roma, si juega el torneo, y no compartirá favoritismo en Roland Garros con nadie.

Gred Rusedski, exnúmero 4 del mundo, lanza un aviso a Jannik y remarca la presión que tiene desde que Carlos anunció su baja de Roma y París: "Hay mucha más presión y expectativas, porque estoy diciendo que va a ganar Roland Garros, va a ganar Madrid, va a ganar Roma, y debería ganar todo lo que juegue ahora".

"Imagínate si Alcaraz no se presenta en Wimbledon. De nuevo, la presión será enorme. Deberías ganarlo todo y no es fácil manejar esa expectativa y esa presión. Sí, es mentalmente fuerte, pero de repente le quitas a su mayor rival y todo el mundo dice que deberías ganar. Los demás jugadores también parecen estar empezando a dar un paso al frente", reconoce el extenista británico.

Sinner es duda para disputar el Masters 1.000 de Roma. Sin embargo, es el máximo favorito para ganar Roland Garros. Lo mismo sucedería en un hipotético Wimbledon en el que Alcaraz causara baja. Un camino más 'fácil' hacia el título con quizás el doble de presión.