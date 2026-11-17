Greg Rusedski, exnúmero uno del tenis, cree que Carlos Alcaraz debería ser "más inteligente que agresivo" en su juego.

Carlos Alcaraz ha empezado las ATP Finals con muy bien pie. Llega lanzado al tramo final de la temporada. Pero el extenista Greg Rusedski cree que está cayendo en los mismos errores que le llevaron a su lesión en la muñeca en el ecuador de la temporada.

En declaraciones que publica 'Punto de Break' este martes, Rusedski le pide a Alcaraz que no se exija tanto en los entrenamientos.

"Creo que ahora mismo está cayendo en el hábito de sobreentrenarse de nuevo. Y cuando tienes molestias, dolores y, sobre todo, al ritmo que hay que jugar hoy en día, tienes que ser más inteligente que agresivo. Espero que aprenda la lección", dice el extenista.

Cree que Carlos debería plantearse no jugar tantas exhibiciones: "Jannik Sinner tiene un mejor calendario que Alcaraz y espero no verlo en múltiples partidos de exhibición, más allá del Six Kings Slam".

Entiende que los tenistas apuesten por las exhibiciones, pero cree que deberían limitarlas: "No se puede rechazar esa cantidad de dinero, pero el resto del tiempo, si va a jugar la Copa Davis, que se tome un pequeño descanso".

"Que se aleje del deporte y que luego se prepare para el Open de Australia...", dice.

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