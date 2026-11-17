El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que informa de la sentencia contra el hombre que profirió insultos racistas al francés.

Este martes, el Real Madrid ha informado de la sanción impuesta al aficionado que insultó a Kylian Mbappé en el Oviedo - Real Madrid del 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

En hincha ha sido condenado a once meses de presión por un delito de odio, aunque no entrará en la cárcel tras aceptar una prohibición de acudir a estadios de fútbol en los próximos dos años.

Tal y como informa el conjunto blanco, esta condena se suma a las que ya se impusieron en el pasado a aficionados del Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano y Valladolid.

Comunicado íntegro del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado hoy sentencia condenatoria de conformidad contra el responsable de los insultos racistas dirigidos a nuestro jugador Kylian Mbappé durante el partido disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

El acusado ha sido condenado por un delito de odio a once meses de prisión, diversas penas de inhabilitación y una multa económica. La suspensión de la pena de prisión ha quedado condicionada a que no acuda durante dos años a estadios de fútbol en los que se celebren competiciones deportivas oficiales.

Esta sentencia se suma a las condenas penales ya dictadas por insultos racistas contra jugadores del Real Madrid en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla.

El Real Madrid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte.