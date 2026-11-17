Chicho Lorenzo considera que "sin su mentalidad, nadie hubiese aguantado lo que ha aguantado Marc Márquez".

Con Marc Márquez a las puertas de ganar su décimo Mundial, el octavo en MotoGP, Chicho Lorenzo se ha rendido ante el piloto de Ducati en el podcast 'Fast & Curious'.

"Sin su mentalidad, nadie hubiese aguantado lo que ha aguantado Marc Márquez", ha arrancado el padre del pentacampeón.

Para el balear, el éxito del ilerdense se resume en tres factores: "Son tres pilares: el talento, el carácter y el entrenamiento que haces. Eso es lo que determina tu calidad como piloto".

Y la clave, según él, es el segundo: "El talento se puede mejorar, el carácter también, y el entrenamiento se basa en encontrar el tipo de trabajo que mejor se adapte a tus puntos débiles y carencias. Se pueden trabajar las tres cosas, pero necesitas tener carácter".

"Y el carácter de Marc Márquez está claro: ¿quién hubiese aguantado cinco años con tantas operaciones, con esa foto que hemos visto en la que le falta un trozo del hombro, con esas cicatrices...? ¿Quién hubiese aguantado?", ha explicado.

"Si no tienes ese carácter, esa fe en ti mismo, ese inconformismo... no puedes. Esos son aspectos del carácter", ha zanjado.