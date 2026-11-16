"El respeto que merece..."
Tiafoe se rinde a Alcaraz tras el debut en las Finals: "Hay días que es Superman..."
El estadounidense fue arrollado por Carlitos en su primer partido de la Copa de Maestros. Minutos después, se rindió al murciano dejando elogios de mucho calibre.
Carlitos Alcaraz no podría haber comenzado mejor estas ATP Finals. El de El Palmar ha pasado por encima de Francis Tiafoe con un doble 6-2 que no ha dado más opciones al americano de rendirse a su rival tras el encuentro.
"Hay momentos en los que es simplemente Superman y juega un tenis increíble. Hay que saber apreciar la grandeza. Le doy el respeto que merece, pero no quiero pasar mi tiempo repitiendo lo increíble que es. ¡Alguien tendrá que vencerlo!", ha reconocido 'BigFoe' en tras terminar el encuentro.
Alcaraz sigue dando argumentos muy sólidos para pensar que es el gran favorito a levantar estas ATP Finals, un trofeo que, por cierto, nunca ha ganado. 'Charlie' ansía conquistar un título que a leyendas como Rafa Nadal se les ha escapado. Lo que demuestra lo complicado que es coronarse en la Copa de Maestros.
El murciano es consciente de la dificultad del reto pero ha salido del partido de Tiafoe tremendamente confiado: "Sí que me siento muy cómodo en cada aspecto del juego. Siento que soy mejor que mi rival en cada aspecto del juego".
"Me siento así a nivel mental, nada más. Cuando soy capaz de restar cada saque, cuando veo que no se mete en la mayoría de mi juego... me dejo llevar todo el rato. Cuando tengo esa sensación, todo va como la seda", asegura Carlitos en rueda de prensa.
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