Durísima confesión de Sinner sobre su lesión de rodilla: "No podía moverme"

El italiano desvela lo mal que lo ha pasado a lo largo de un proceso de recuperación que está lejos de terminarse. Jannik, cabe recordar, no volverá a jugar hasta 2027.

Jannik Sinner está viviendo una de sus lesiones más complicadas de toda su carrera como tenista. El de San Cándido sigue recuperándose de sus dolencia en la rodilla. Cabe recordar que Jannik no compite desde la final de Wimbledon, hace más de cuatro meses.

Su recuperación ha sido toda una incógnita porque, en el inicio de la lesión, Sinner fue causando baja de los torneos importantes uno por uno, lo que hacía pensar que en cualquier momento podía volver. Hace unas semanas, confirmó que no volvería a jugar hasta 2027.

Su lesión es parecida a la de Carlos Alcaraz en el sentido de que no parece ser algo tremendamente grave pero sí es delicado. Cabe recordar que Carlitos no sufrió una gran dolencia pero, por precaución a que esa lesión derivara en algo peor, tuvo que recuperarse de manera muy paciente.

Sinner, aún así, parece que por temas de dolor lo ha pasado muy mal. El italiano ha confesado en su documental las consecuencias físicas que le ha provocado esa lesión de rodilla: "Había días en los que no podía moverme en absoluto".

Por si fuera poco, Jannik ha señalado también que durante la recuperación se tuvo que someter a otra intervención, nada que ver con su rodilla: "Hace unas semanas me quitaron las amígdalas y perdí mucho peso".

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