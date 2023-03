Después de todas las presiones políticas para que Novak Djokovic pueda competir en Estados Unidos y las dudas sobre si de verdad jugó lesionado el Open de Australia para que 'Nole' pueda estar en el ATP de Miami, su entrenador Goran Ivanisevic se ha reivindicado.

El croata es una de las personas que mejor conoce el entorno del tenista número 1 del mundo y desde hace tiempo se reclamaba que ofreciera explicaciones, algo que ha hecho en 'Tennis Majors'.

En primer lugar ha destacado que su derrota en Dubai la semana pasada se debe a su estado emocional por las polémicas al no poder pisar el suelo americano: "Contra Medvedev no se sintió mentalmente presente como debería haberlo hecho. En concreto, creo que le afectó todo lo que estaba pasando en relación con la exención para ir a Estados Unidos", dijo.

Respecto a la denegación del permiso especial para disputar el Master 1000 de Miami, el preparado de Djokovic deja claro que aún no se han rendido: "No hemos tirado la toalla. Él quiere jugar y a mí me encantaría que le dejaran", reconoció, aunque cree que la decisión final la deberían de saber cuanto antes para seguir planificando la temporada.

¿Fingió su lesión?..."Todo está documentado"

Sobre las polémicas por su lesión en el Open de Australia dejó un dardo en el aire y dio un aviso de que pueden quedar retratados: "Me hace mucha gracia cuando la gente dice: ‘Oh, fingió la lesión durante el partido’. Habrá un documental sobre su camino, lesiones y todo eso, quizá lo publique ahí, "todo está documentado".

Objetivo Roland Garros y destronar a Rafa Nadal

El tenista español es el rey de París con 14 Grand Slams en el torneo de tierra batida más importante del mundo. Todo esto unido a que Rafa Nadal y el actual número 1 del circuito están empatados a 22, hace crecer la ilusión por verles competir sobre la pista.

Goran Ivanisevic también lo tiene claro: "Nuestro objetivo principal es Roland Garros. Nadal es el favorito en arcilla, pero si Novak está mentalmente preparado, puede ganar a cualquiera", explicó.