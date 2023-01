Novak Djokovic avanza en el Open de Australia con paso firme. Ya está en cuartos de final y es el gran favorito al título y a recuperar el número 1 del mundo que sigue teniendo Carlos Alcaraz. En este torneo está sufriendo varios problemas físicas por lo que está parando sus partidos con asiduidad. Algo que ha provocado muchas críticas.

El serbio no se esconde y responde con dureza a ellas: "Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya sabes a quién me refiero, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas".

"No tengo necesidad de demostrar nada a nadie, pero dispongo de pruebas médicas, de ahora y de hace dos años. Cuento con resonancias y ecografías muy claras", ha afirmado el tenista serbio.

"En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo", detalló.

Y asegura que las máscaras "irán cayendo": "Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia".

Djokovic ha respondido así a todas las críticas recibidas en los últimos días. Desde el primer día de Australia habló de sus problemas físicos, pero no todos han creído este discurso y le han acusado de 'parar' los partidos. Unas acusaciones que le llevan persiguiendo muchos años.