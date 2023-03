La no participación de Novak Djokovic en los torneos estadounidenses de Miami e Indian Wells ha provocado un conflicto que trasciende a escala mundial dentro del deporte.

El tenista serbio al no estar vacunado contra el coronavirus, no podrá acceder a Estados Unidos debido a la ley que permanece en vigor hasta el mes de mayo.

De esta manera, el número uno del mundo se perderá los dos torneos más importantes del país junto al US Open y podría perder su condición de líder del circuito ATP en el hipotético caso de que Carlos Alcaraz logra superarle en puntos, algo que el serbio no podrá evitar.

Por ello, por medio del gobernador de Florida Ron DeSantis, Djokovic ha solicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le autorice a poder estar presente en el Master 1000 de Miami.

Esta solicitud de permiso especial fue denegada por las autoridades al tenista que cuenta con mayor número de Grand Slams ganados junto a Rafa Nadal no pueda competir en las próximas citas.

"Lo único que impide que Novak Djokovic participe en el torneo de Miami es el equivocado y poco científico requisito de vacunación contra el COVID-19 del presidente Biden para los viajeros extranjeros", explica.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.

