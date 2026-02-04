Un entrenador de tenis lanza un aviso muy importante a Alcaraz y Sinner: "Djokovic ha vuelto"

Riccardo Piatti, quien fuera entrenador de Djokovic hace dos décadas, cree que es serio candidato al título de Wimbledon este año.

Novak Djokovic nunca se fue. En el Open de Australia demostró que va a seguir peleando hasta que su cuerpo diga basta. Derrotó a Jannik Sinner en la semifinal y plantó cara a Carlos Alcaraz en la gran final. Por eso algunos creen que si se sigue cuidando así, va a tener una nueva oportunidad de alcanzar el Grand Slam número 25.

El que fuera su entrenador, Riccardo Piatti, ha dicho en 'L'Equipe' que en Wimbledon volverá a ser un serio candidato al título. No en Roland Garros. Porque está convencido de que "ha vuelto".

"Empezó a prepararse para este Open de Australia el 1 de diciembre del año pasado. Sabe que a su edad necesita aún más preparación, simplemente porque es mayor. De hecho, otros jugadores de diferente edad tienen menos tiempo que él porque no tienen el mismo horario", dicen quien también fuera preparador de Jannik Sinner.

Apunta que perdió la final porque su cuerpo no pudo más: "En la final, volvimos a ver que el único problema de Novak era su edad y, por lo tanto, su condición física. Respeto sus esfuerzos por prepararse de nuevo para estos grandes eventos, y lo respeto aún más después de este torneo".

No le ve retirándose próximamente: "Le encanta este deporte y quiere ser muy competitivo. Si continúa, es porque cree que siempre puede evolucionar más".

"Roland Garros será necesariamente más complicado para él, pero no debemos olvidarlo si se presenta una oportunidad en Wimbledon. Lo que sé es que al final de este Open de Australia, Novak está de vuelta, es el más obsesionado con su tenis. Solo espero que se mantenga sano y pueda prepararse lo mejor posible", detalla el entrenador.

Y para cerrar lanza un aviso muy importante a Alcaraz y a Sinner: "Jannik y Carlos harían bien en tener cuidado...".