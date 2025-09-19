¿Dónde y a qué hora ver en TV el debut de Carlos Alcaraz en la Laver Cup?

El tenista murciano participa en la competición creada por Roger Federer después de coronarse como campeón del US Open y establecerse como número 1 del mundo.

La Laver Cup es el evento donde reaparecerá Carlos Alcaraz después de descansar y, consecuentemente, ausentarse durante los compromisos nacionales de la Copa Davis.

El torneo creado por Roger Federercomenzará este viernes a las 22:00h (hora española) y finalizará el domingo después de un fin de semana en el que se enfrentarán algunos de los mejores tenistas del mundo.

La competencia opone a dos combinados: El equipo europeo, donde lidera Alcaraz, contra una selección del resto del mundo. Y, como peculiaridad, el número 1 del mundo se estrenará en un partido de dobles.

El murciano debutará en compañía de Jakub Mensik para representar al equipo europeo en un enfrentamiento ante Alex Michelsen y Taylor Fritz.

El encuentro se disputará la madrugada del sábado 20 de septiembre, a partir de las 05:10h. Un duelo que se producirá después de que Casper Ruud se mida a Reilly Opelka y Jakub Mensik a Alex Michelsen.

El partido se podrá seguir en TV a través de 'Eurosport' y la web de 'laSexta' ofrecerá un seguimiento con los mejores momentos del evento.