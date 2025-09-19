Trump y Xi Jinping sellan un acuerdo para asegurar la continuidad de TikTok en Estados Unidos

La letra pequeña El presidente estadounidense ha anunciado que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra a finales de octubre. Además, ha asegurado que visitará China en 2026.

Estados Unidos y China han dado un paso hacia la distensión de su guerra comercial. Donald Trump ha anunciado que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur y que visitará China en 2026. Este encuentro, el primero desde 2019, abordará la guerra arancelaria iniciada por Trump y podría facilitar acuerdos en sectores clave como los semiconductores. Además, se discutirá la continuidad de TikTok en Estados Unidos, tras un acuerdo preliminar entre Washington y Pekín. Trump ha prorrogado la operación de TikTok hasta el 16 de diciembre, mientras se negocia un acuerdo definitivo que incluiría la participación de empresas tecnológicas estadounidenses en su accionariado. ByteDance podría mantener una participación minoritaria, y se espera que Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz lideren la nueva sociedad operadora.

EEUU y China enfrían la guerra comercial. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha pactado con su homólogo chino, Xi Jinping, reunirse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra a finales de octubre. Además, ha asegurado el líder republicano que visitará China en 2026.

"Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno", ha comunicado Trump en un mensaje a través de la red social Truth Social.

Se trataría de la primera reunión de ambos mandatarios desde 2019, cuando se vieron las caras en la cumbre de líderes del G20 en Japón. En este encuentro se abordará la cuestión de la guerra arancelaria iniciada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca el pasado mes de enero y podría servir para alcanzar acuerdos comerciales entre las dos principales potencias, especialmente en el ámbito de los semiconductores y los microcomponentes tecnológicos, sectores en los que el suministro chino es fundamental para las grandes empresas estadounidenses.

Asimismo, se abordará la continuidad de la red social TikTok en Estados Unidos, materia sobre la que se ha llegado a un acuerdo en los últimos días entre Washington y Pekín. No obstante, ni Trump ni Xi han dado ningún detalle sobre el contenido de ese pacto.

A la espera de que se hagan públicas las condiciones de dicho acuerdo, Trump ha ordenado por cuarta vez la prórroga de la suspensión de la red social china, que podrá seguir operando hasta, al menos, el próximo 16 de diciembre, para dar margen a negociar un acuerdo definitivo. Después de esa fecha, según indica Washington, tendrá que entrar alguna empresa tecnológica estadounidense en el accionariado de TikTok.

La Casa Blanca ha afirmado que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora que se encargará de la rama estadounidense de la compañía, que se cree que podría estar encabezada por Oracle, Silver Lake y el fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz.