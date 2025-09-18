"Sí, ¿por qué no?"
'Bombazo' de Roger Federer sobre Rafa Nadal: ¿Se viene un "Fedal Tour"?
El extenista suizo ha abierto la puerta a organizar un pequeño tour de "tenis sénior" junto a su amigo Rafa.
Este 23 de septiembre se cumplirán tres años de la despedida de Roger Federer en la Laver Cup jugando un partido de dobles junto a Rafa Nadal.
Parece que ha llovido mucho desde entonces, pero quizás no esperemos tanto para volver a ver al suizo y al manacorí juntos en una pista.
Al menos así lo ha deslizado el organizador de la Laver durante su participación en un problema de la 'CNBC' cuando le han preguntado si empezaría un "tour sénior" junto a Rafa.
"Sí, ¿por qué no?. Me encanta Rafa. Estoy jugando mucho ahora mismo, así que intento mantenerme en buena forma", ha explicado.
"Sé que Rafa está deseando jugar un poco de tenis. Para nosotros, hablar de tenis sénior es horrible, pero quizá podríamos crear un circuito, como un Fedal Tour", ha añadido. Qué bonito sería.
Roger Federer says he’s open to starting a ‘Fedal tour’ with Rafa Nadal
"Would you ever start a senior tour with Rafa?"
Roger: "Yeah, why not? I love Rafa. 😂 I've been playing a lot so I'm trying to keep in good shape. I know that Rafa is also totally open to play some tennis.… pic.twitter.com/19stusdMQ7— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 18, 2025