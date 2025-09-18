Ahora

"Sí, ¿por qué no?"

'Bombazo' de Roger Federer sobre Rafa Nadal: ¿Se viene un "Fedal Tour"?

El extenista suizo ha abierto la puerta a organizar un pequeño tour de "tenis sénior" junto a su amigo Rafa.

Roger Federer, con Rafa NadalRoger Federer, con Rafa NadalGetty Images

Este 23 de septiembre se cumplirán tres años de la despedida de Roger Federer en la Laver Cup jugando un partido de dobles junto a Rafa Nadal.

Parece que ha llovido mucho desde entonces, pero quizás no esperemos tanto para volver a ver al suizo y al manacorí juntos en una pista.

Al menos así lo ha deslizado el organizador de la Laver durante su participación en un problema de la 'CNBC' cuando le han preguntado si empezaría un "tour sénior" junto a Rafa.

"Sí, ¿por qué no?. Me encanta Rafa. Estoy jugando mucho ahora mismo, así que intento mantenerme en buena forma", ha explicado.

"Sé que Rafa está deseando jugar un poco de tenis. Para nosotros, hablar de tenis sénior es horrible, pero quizá podríamos crear un circuito, como un Fedal Tour", ha añadido. Qué bonito sería.

Las 6 de laSexta

  1. La Guardia Civil confirma la autenticidad de los audios de Koldo y Santos Cerdán sobre el reparto de comisiones ilegales
  2. Israel deja Gaza incomunicada: apagón en las telecomunicaciones ante el avance de las tropas de Netanyahu
  3. Ayuso ignora el genocidio en Gaza y carga contra todos para defender a Israel: "Vuelve la izquierda del no a la guerra"
  4. Ni un conflicto de custodia, ni una 'madre manipuladora' que arrebata sus hijos a un 'buen padre': el informe de la Fiscalía italiana contra Arcuri
  5. Los incendios del verano en Europa emitieron los niveles más altos de contaminación en 23 años: la mitad fueron de España
  6. 60 años preso por un crimen que no cometió: la dura historia de William Hunt, condenado a los 20 años y libre a los 80