Así ha sido la 'felicitación' de Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz por su victoria en el Open de Australia

No ha sido el entrenador valenciano, sino la cuenta oficial de su Academia quien ha emitido dos mensajes felicitando al murciano por su título en Melbourne.

Tras la victoria de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en la final del Open de Australia muchos se fueron directos a buscar en las redes sociales de Juan Carlos Ferrero un mensaje de enhorabuena al que fuera su pupilo durante siete años.

Ambos se separaron el pasado mes de diciembre tras un año sobresaliente en el que el murciano alzó dos Grand Slams y terminó como número 1 del mundo.

Sin embargo, parece que 'Juanki' ha querido alejarse del foco tras la hazaña de Melbourne. Ha sido su academia, la Juan Carlos Ferrero Tennis Academy, quien ha felicitado por redes a Carlitos.

Primero fue por Instagram: "Felicitaciones masivas para Samu López y para el Team Carlitos por esta victoria tan merecida. Pura garra, pasión y historia en construcción".

Horas después, ya en X, usaron un post de Alcaraz para enviarle un nuevo mensaje: "Un viaje increíble. Un trabajo durísimo. ¡Felicidades, Carlitos! Aún quedan muchas cosas por venir".

El número 1 del mundo, eso sí, no tuvo reparos en responder a las preguntas sobre su exentrenador tras completar el Career Grand Slams. El silencio de Ferrero más de 24 horas después de la gesta es, cuando menos, llamativo.