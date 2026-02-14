"Es de los mejores del mundo"
La confianza ciega de un icono del tenis español en Samu López: "Lo tiene todo para triunfar con Alcaraz"
David Ferrer aplaude la labor del nuevo técnico de Carlitos y avisa del potencial que tiene el murciano con su nuevo cuerpo técnico.
Carlos Alcaraz ha firmado un comienzo de año formidable. El número uno del mundo se coronó en Melbourne ganando su primer Open de Australia y convirtiéndose en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro 'Grand Slam'.
Todo en un mar de dudas previo al comienzo del torneo debido a la inesperada ruptura entre Carlitos y Juan Carlos Ferrero, su entrenador desde hacía siete años. El sorprendente 'adiós' comenzó a generar incertidumbre sobre si Alcaraz iba a ser capaz de ganar en una pista en la que no lo había hecho nunca con un nuevo entrenador.
Samuel López irrumpió como sustituto de Ferrero sin el nombre del alicantino aunque con un prestigio desconocido como entrenador. David Ferrer, icono del tenis español y capitán de España en la Copa Davis, no duda en su validez como técnico: "Samuel López es uno de los mejores entrenadores del mundo, con Almagro y Carreño hizo un gran trabajo y sabe manejar a los jugadores top, tiene todo para triunfar con Alcaraz".
Ferrer también ha analizado la comparación ente Alcaraz, Sinner y el 'Big3': "Es difícil decir cuántos Grand Slams podrá ganar(Carlos). Si pensamos en quién puede acercarse a los números de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, hoy están Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos se empujan mutuamente, pero aún quedan 10-15 años de carrera y no sabemos cuántos otros chicos llegarán""Ganar un Australian Open después de una separación profesional tan importante no es fácil. Ha demostrado madurez y capacidad de mejora. Ha trabajado bien con su equipo y también con Juan Carlos en parte de la preparación", concluye David en declaraciones recogidas por 'Eurosport'.