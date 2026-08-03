No pudo ser: Jódar cae ante Fritz en la final de Washington

El de Leganés lo intentó sobre todo en el primer set pero Taylor fue superior en los momentos decisivos. Un mal comienzo en la segunda manga le condenó.

Rafa Jódar ha vuelto a demostrar que es un tenista especial. El de Leganés no ha podido con Taylor Fritz después de un partido muy disputado que se ha terminado decidiendo por detalles.

Ha sido en esos momentos decisivos donde el estadounidense ha sido algo superior a Rafa, que no lo ha dejado de intentar en ningún momento. Frtiz se ha impuesto en un primer set iguladísimo que se ha decidido en el 'tie break'.

Jódar, castigado por el esfuerzo de la primera manga, no ha comenzado el segundo set como hubiera querido y se ha visto sorprendido por un Fritz muy sólido que rápidamente se ha puesto 3-0 arriba con dos roturas de servicio.

En ese momento, Rafa ha sacado la garra. El de Leganés ha recuperado un 'break' y ha estado a nada de igualar el set aunque la distancia conseguida por Taylor al principio ha terminado siendo determinante.

Aún así, Jódar no se ha marchado sin desesperar algo más a Fritz. El norteamericano ha necesitado seis bolas de partido para imponerse a un Rafa que sigue dejando unas sensaciones increíbles a nivel de futuro.

Su determinación y su talento en la pista le hacen ser el número 15 del mundo. Una marca histórica en su primer año de debut como profesional. De lo que no hay duda es de que España tiene un nuevo tenista que dará muchas alegrías.

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