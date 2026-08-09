Jódar no tiene límites: nuevo histórico récord que solo habían conseguido Nadal y Alcaraz

El leganense se une a Rafa y Carlos en un exclusivo club con un récord de precocidad que vuelve a demostrar el increíble nivel del tenis español.

Rafa Jódar sigue avanzando en el Masters 1000 de Montreal tras imponerse a Jiri Lehecka en una impresionante exhibición de tenis. El leganense ya está en cuartos de final, donde le espera el francés Arthur Fils, un duelo que proyectaría al tenista de 19 años en las semifinales de un torneo que, sin Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev, podría decantarse por cualquier jugador.

Será sin duda una cita de gran importancia para Jódar, aunque simplemente tras haber alcanzado esa fase del torneo, se ha logrado colar en un selecto grupo de tenistas. Pasa así a formar parte del único trío de jugadores que han sido capaces de situarse en los cuartos de final de tres Masters 1000 consecutivos con menos de 20 años.

Los otros dos gigantes que completan este tridente son Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, así es, solo los tres españoles han sido capaces de lograr este hito en su carrera deportiva. Una prueba más del enorme talento del tenis español en el circuito que, en varias generaciones distintas, logra encontrar un líder de primer nivel.

Por ahora continúa la andadura de Rafa Jódar en Canadá, en busca de seguir escalando posiciones en el ranking ATP. Una tabla en la que ya es 13º, aunque con previsión de continuar ascendiendo, mientras continúa haciendo gala de un tenis al alcance de muy pocos, a pesar de su falta de experiencia en el circuito.

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