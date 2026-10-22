El consejo de Roger Federer que todos los padres deberían escuchar

El ganador de 20 Grand Slams ha pedido que se tenga "paciencia" con los jóvenes jugadores, sobre todo cuando son menores de edad.

Hay pocas voces tan autorizadas en el mundo del deporte como la de Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia... y para muchos el mejor.

En declaraciones a '36Kr', el de Basilea ha querido dar un consejo a los padres de los jóvenes tenistas que empiezan en el 'mundillo'.

El ganador de 20 Grand Slams, padre de cuatro hijos, sabe bien de lo que habla: "Un niño de 10, 12 o 14 años todavía tiene mucho tiempo".

Y el consejo de Federer no es otro que tener paciencia con los menores, ya que en ocasiones el crecimiento requiere tiempo.

"En Suiza gané los campeonatos nacionales en las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, pero a nivel internacional no empecé a progresar hasta los 16 o 17 años", ha señalado.

"A veces el crecimiento llega más tarde, y los entrenadores y los padres deben tener suficiente paciencia", ha zanjado Roger.

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