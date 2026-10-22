Fernando Alonso habla del Dakar tras ser 'cazado' en el desierto de Marruecos

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha explicado por qué estuvo probando el Dacia Sandrider de Prodrive.

Ocho días después de asegurar en el Gran Premio de Singapur que era casi imposible compaginar el Dakar con la Fórmula 1, se difundieron imágenes de Fernando Alonso probando el Dacia Sandrider de Prodrive en pleno desierto de Marruecos.

Sobre ello y sobre si existe una mínima posibilidad de que compita en el rally más duro del mundo le han preguntado al asturiano en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos.

Y el piloto de Aston Martin, 'perro viejo' en estos temas, lo ha esquivado: "Cada semana estoy subido a un coche diferente, hago mucho karting y no hay rumores de que vaya a correr el Mundial de karting. Piloté con el histórico de Senna en Barcelona y no hubo rumores de que correría el Gran Premio de históricos. Es difícil juntar Dakar y F1 en la misma temporada, digo lo mismo que en Singapur"

De hecho, Alonso ha vuelto a analizar la complejidad del reto: "Después de haberlo disputado en 2020, creo que el Dakar es el desafío más difícil para mí como piloto de Fórmula 1, porque no podría ser más diferente".

"Las técnicas de conducción, la forma de leer el terreno, cómo conduces utilizando los dos pies, frenando y acelerando constantemente para estabilizar el coche... Es completamente lo contrario a la Fórmula 1", ha señalado.

En 2020 quedó 13º junto a Marc Coma al volante de un Toyota Hilux, y siete años después podría volver a darse con el 'extra' de tener el arranque de la temporada 2027 de F1 dos meses después.

"Por eso resulta tan atractivo, pero es difícil encajarlo. Especialmente disputar los dos desafíos, la Fórmula 1 y el Dakar, en un mismo año", ha zanjado.

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