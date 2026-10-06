Una leyenda explica por qué Carlos Alcaraz no llegará al nivel de Federer o Djokovic

John McEnroe, exnúmero 1 y ganador de siete títulos de Grand Slam, considera que el murciano tendrá "difícil acercarse a las cifras de Novak y Roger".

En la previa de la final del ATP Tokio entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka, John McEnroe ha 'diseccionado' al murciano en el podcast 'Off Court'.

El exnúmero 1 del mundo, que siempre habla muy bien de Carlitos, ha dejado un llamativo análisis cuya conclusión es que Alcaraz no podrá llegar al nivel de Roger Federer y Novak Djokovic.

"En mi opinión, una de las razones por las que a Carlos le resultará tan difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Novak y Roger es que existen jugadores de gran envergadura, como Shelton, capaces de saltar a la pista y disputar partidos increíbles", señaló el ganador de 7 títulos de Grand Slam.

"En ocasiones, logran incluso arrebatarle la iniciativa al propio Carlos Alcaraz y desesperarlo", añadió McEnroe.

Las palabras de la leyenda impactan ya que Alcaraz, a sus 23 años, ya tiene los mismos 'majors' que él y en Australia se convirtió en el tenista más joven en completar el Career Grand Slam, además de tener una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.