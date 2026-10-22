JUPOL denuncia la violencia de los manifestantes en A Coruña mientras omite los empujones y golpes previos de los agentes

¿Por qué es importante? Si bien la condena a la violencia es absoluta, también lo es mostrar todo los sucedido.

Las protestas contra el mitin de Santiago Abascal en A Coruña resultaron en al menos dos detenidos, con tres manifestantes y 12 agentes heridos. El sindicato JUPL denunció la violencia de los manifestantes, mostrando un vídeo donde se ve a dos personas golpeando a un agente. Sin embargo, también se registraron incidentes previos, como un agente empujando a un manifestante por las escaleras. Durante la noche, radicales de extrema izquierda atacaron una concentración pacífica. Las Juventudes Socialistas de Galicia denunciaron cargas policiales desproporcionadas. Abascal acusó a Moncloa de orquestar la violencia. JUPOL responsabiliza al Delegado del Gobierno por permitir manifestaciones enfrentadas en el mismo espacio. El delegado, Pedro Blanco, defendió el procedimiento y denunció la violencia.

Las protestas contra el mitin del líder de Vox, Santiago Abascal, en A Coruña se saldaron con al menos tres detenidos, además de con tres manifestantes y 12 agentes heridos. El sindicato policial JUPL ha denunciado en redes sociales la violencia de los participantes en las protestas con un vídeo.

En las imágenes que han difundido se puede ver cómo al menos dos manifestantes acorralan y golpean a un agente de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Le empujan y le dan varios puñetazos.

Por supuesto, en laSexta rechazamos la violencia, pero también rechazamos no mostrar lo que pasó justo antes. Un agente empujó por las escaleras a un manifestante que llevaba la bandera de Palestina y golpeó con la porra a otro de ellos. Esto también hay que contarlo. Todo esto ocurrió este miércoles por la mañana, pero durante la noche un grupo de radicales de extrema izquierda reventó una concentración pacífica.

Los restos de contenedores quemados son la huella de la tensión vivida anoche en las calles de A Coruña. Cientos de personas salieron a la calle para protestar contra la actuación policial durante la visita del líder de Vox al gripo de "¡Abascal, escoria nacional!".

Entre los manifestantes, pequeños grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro lanzaron piedras, bengalas y pequeños cohetes contra los agentes. Pero también hubo denuncias por la actuación policial.

Las Juventudes Socialistas de Galicia han hablado de cargas desproporcionadas y de golpes que, han asegurado, llegaron a la cabeza de manifestantes. "La actuación policial contra los antifascistas proyectó imagen de vergüenza. Prácticas que exceden a las normativas, disparos de pelotas en la cara, gases lacrimógenos en contacto con la piel y porrazos en la cabeza a chicas y chicos", han denunciado.

Abascal, por su parte, ha acusado a Moncloa de estar detrás de la violencia. "Una violencia que está diseñada y orquestada directamente desde La Moncloa", ha dicho.

Las de la mañana fueron dos manifestaciones que coincidieron en el mismo espacio y por las que JUPOL responsabiliza al Delegado del Gobierno. "Es una auténtica temeridad emplazar dos convocatorias de naturaleza enfrentada en el mismo espacio, poniendo en peligro la integridad física de mis compañeros y del resto de ciudadanos", ha manifestado Laura García, portavoz de JUPOL.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha denunciado la violencia y ha defendido el procedimiento. "Si por alguna evidencia se prevé que puede haber algún tipo de incidencia en la seguridad de las personas, se hace un informe y ahí es cuando se plantea sitio alternativo", ha dicho.

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