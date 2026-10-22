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"Yo trataré de..."

Pedro Acosta se niega a ayudar a Marc Márquez en su lucha contra las Aprilia

El futuro compañero del ilerdense en Ducati afirma que "no hay amigos alrededor" y no se entrometerá en su lucha con Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Marc Márquez y Pedro Acosta Marc Márquez y Pedro AcostaGetty

A falta de cinco citas para que concluya el calendario de MotoGP de 2026, siempre y cuando se corra el GP de Catar, Jorge Martín es líder del Mundial.

Marc Márquez se encuentra a solo dos puntos y a 46 está el compañero de equipo del de San Sebastián de los Reyes, Marco Bezzecchi.

Para nadie es un secreto que entre las Aprilia se ayudarán para llevar el título a Noale, pero la duda es si el '93' tendrá algún aliado.

Sobre ello le han preguntado a Pedro Acosta, que el próximo año estará en Ducati junto a Marc, pero el murciano no tiene mucho interés en ayudarle.

"No hay amigos alrededor. Como he dicho a lo largo de la temporada, trataré de conseguir el mejor resultado que pueda hasta el último día y el próximo año será otro año", ha señalado.

"Yo trataré de conseguir algunos podios para KTM en estos últimos Grandes Premios que normalmente son positivos para nosotros", ha añadido en declaraciones a MotoGP.

A pesar de que Pedro no vaya a ser ese "único amigo" de Marc, Márquez tiene claro que esa ayuda no será necesaria si tiene ritmo: "Si tienes velocidad, no necesitas órdenes de equipo".

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