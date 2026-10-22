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"Por el título del año pasado..."

Marc Márquez señala cuándo podría retirarse

Por primera vez, el eneacampeón del mundo ha reconocido que al "70%" se retirará al término de la temporada 2028.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

Antes del último Gran Premio que se celebrará en Phillip Island, uno de los 'jardines' de Marc Márquez, el ilerdense ha concedido una entrevista a 'Autosport' en la que, entre otros aspectos, ha hablado su retirada.

El contrato que firmó con Ducati este verano expira en 2028, y el vigente campeón del mundo cree que lo más probable es que no lo prolongue más allá de ese año.

"Esta vez es un poco más complicado responder a esta pregunta. No lo sé, exactamente, pero, por darle una cifra, diría que dentro de tres años hay un 70% de posibilidades de que me haya retirado, y un 30% de que siga compitiendo", ha señalado.

Ganar el Mundial de 2025 tras el calvario de lesiones que pasó desde Jerez 2020 hizo que el de Cervera viera la vida de otra manera.

"Precisamente por el título del año pasado, ahora me siento tranquilo y relajado. Y eso también explica que en aquellas carreras en las que no me sienta del todo a gusto, pueda terminar el sexto o el séptimo", ha explicado.

Y ese cambio ya se ha visto este año: "En ningún momento de mi carrera había aceptado terminar el sexto o el séptimo, ni tampoco hacerlo a tanta distancia del primero como puede haber pasado este año. Eso no entraba en mi cabeza".

"Pero, después del último Mundial, he aceptado que no todos los días sale el sol. Ese título cambió la forma en la que me retiraré, cuando eso ocurra. A partir de aquí, uno más, o uno menos, no tendrá ninguna influencia. Cuando me retire lo haré libre, en paz conmigo mismo", ha zanjado.

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