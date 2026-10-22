La subida de los precios complica cada vez más llenar la cesta de la compra: "La carne ahora mismo es un artículo de lujo"

Más Vale Tarde visita un mercado para comprobar cómo tanto los vendedores como los consumidores están notando en su bolsillo la subida de los precios. Mientras unos reconocen que ganan menos, otros ya han empezado a comer menos carne y pescado.

Todo apunta a que estamos ante un otoño caliente en lo que a los precios respecta. Se prevén subidas en los combustibles, la energía y un fijo, la vivienda.

Todo esto, además, se verá reflejado en los supermercados, donde en los últimos cinco años productos como la ternera o el cordero han subido más de un 50 por ciento, mientras que el pescado y la fruta han visto incrementado su coste por encima del 30 por ciento.

Más Vale Tarde se ha trasladado hasta un mercado para hablar con los vendedores y saber cómo les afecta la subida de precios.

Un carnicero reconoce que en este momento "la carne es un artículo de lujo", mientras que un pescadero apunta que "a nivel de negocio se gana un poquito menos".

El 41 por ciento de los españoles admite que ha tenido que dejar de consumir carne o pescado por su elevado precio. Como muestra, un frutero señala que ahora venden por piezas, cuando antes "se vendían kilos".

"El precio no lo subimos por gusto, sino porque en origen ya cuesta", señala otro frutero, mientras que un carnicero explica que este incremento se debe también al aumento del precio del combustible.

En la pescadería explican que "la venta ha cambiado" y "hay que adaptarse a los tiempos". No obstante, en la frutería afirman que "mucha gente se va a dejar de permitir el lujo de comerse un tomate o un plato de judías".

Los consumidores muestran su ticket

Los consumidores también notan la subida y tienen claro que "en la cartera se nota". Entrar en un mercado a comprar es algo muy habitual, pero que cada vez menos gente puede hacer.

En este punto, algunos explican que han optado por comprar más y congelar, otros cuentan que han empezado a comer menos carne y pescado. Una mujer señala que acaba de discutir con el carnicero, que "por un poquito de carne me ha pedido cinco euros".

Algunos de ellos muestran sus tickets. Huevos a 4,50 euros, cuatro mandarinas por más de tres euros demuestran lo caro que resulta llenar la cesta de la compra. "Antes comprabas con más alegría y ahora hay que mirarlo y no sacas el centímetro de puro milagro", asegura una consumidora.

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