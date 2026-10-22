Ayuso carga contra todos para defender al ultra Milei: llama "fascistas" a los profesores en huelga, acusa al PSOE de "manipular censos" y lo llama "partido del amor de pago"

Sí, pero... PSOE y Más Madrid han criticado que Ayuso se reúna "con lunáticos", en referencia a Milei, más veces que con los profesores de la educación pública en huelga. La 'popular' ha arremetido contra la izquierda recurriendo a todo su argumentario habitual y ha seguido criminalizando a los docentes.

Isabel Díaz Ayuso ha defendido su reunión con Javier Milei, calificando de "fascistas" a los profesores que protestan frente a la Asamblea de Madrid. Durante una bronca sesión, Ayuso criticó a la izquierda y al PSOE, tachándolos de "partido del amor de pago". La presidenta regional se negó a reunirse con los docentes, defendiendo la legitimidad de Milei, quien insultó al presidente Pedro Sánchez. Mar Espinar, portavoz del PSOE, y Manuela Bergerot, de Más Madrid, criticaron a Ayuso por priorizar encuentros con Milei sobre los profesores, acusándola de favorecer un modelo que ofrece miseria.

Un días después de la visita del ultra Javier Milei a Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha salido con todo a defender su reunión y ha respeto para el presidente argentino, que ha "salido de las urnas del pueblo". En una sesión muy bronca en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha cargado contra la izquierda y ha censurado "lecciones" de un PSOE que, según ella, es "el partido del amor de pago".

Mientras, cientos de profesores protestas frente a la Asamblea madrileña pidiendo que el gobierno de Ayuso escuche sus reclamaciones y se reúna con ellos. Para ellos también ha tenido unas palabras la presidenta. Les ha tildado de "fascistas". "Yo no me voy a amedrentar con sus amenazas, me da igual, con sus pancartas, con sus insultos, porque por cada profesor que está reclamando sus derechos hay nueve activistas que van con sus pancartas y de manera fascista, ellos manifestándose contra mí", ha lanzado la presidenta regional en la sesión de control.

Insistiendo en negarse a reunirse con los docentes, Ayuso ha defendido la legitimidad de Milei, que ayer llamada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dictador" y "delincuente", entre otros exabruptos. Milei "no ha salido de una herriko taberna o de una casa okupa", ha asegurado Ayuso. como asegura que sí lo han hecho los socios del PSOE.

Así, ha criticado que los que "acosan y queman las calles" no van a decidir "con quién se puede pactar y reunir", además de asegurar que ser socialista "es tener poco y dar mucho, mucha vergüenza". "Tienen un mal perder y desde luego podrán llamar a la revolución, manipular lo que ustedes quieran. Pero si bailan como (Nicolás) Maduro, manipulan como Maduro, besan como Maduro, y desde luego pretenden eliminar a los jueces como Maduro. Pues oiga, si camina grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es? Ustedes, ustedes", ha lanzado.

Sobre ello, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna con un líder que llamó "corta intelectual" a una periodista y "dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos", ha subrayado. Así, le ha reprochado que decida "abrazarse a la motosierra" en vez de a las personas y ha lanzado que volverá a ganar en las elecciones del 29 de noviembre.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna más veces con Milei "que con los profesores de la pública". "Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando a Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos", ha lanzado.

Además, ha reprochado que Díaz Ayuso apueste por un modelo que "exige sacrificios y solo ofrece miseria" como Milei, que quiere un mundo "más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que ya lo tienen todo".

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