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Feijóo elige a Álvarez de Toledo y a Sémper como número dos y tres de la lista por Madrid

Los detalles Álvarez de Toledo, hasta ahora portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, está dentro del ala más dura de la formación, mientras que Sémper es parte del ala más moderada. Los 'populares' aseguran que en el PP de Feijóo "caben todas las sensibilidades".

Los diputados del PP Borja Sémper y Cayetana Álvarez de Toledo conversan durante un pleno del Congreso. EFE/ Mariscal Los diputados del PP Borja Sémper y Cayetana Álvarez de Toledo conversan durante un pleno del Congreso. EFE/ Mariscal
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El líder del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido que después de su nombre en las papeletas al Congreso por Madrid aparezcan el de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, como número dos, y el del portavoz del PP Borja Sémper, como número tres. Así lo ha informado este jueves el partido a través de un comunicado que afirma que ambos "representan formas distintas de entender España" y que en el PP de Feijóo "caben todas las sensibilidades" por ser "un proyecto amplio".

Álvarez de Toledo, hasta ahora portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, está dentro del ala más dura de la formación, mientras que Sémper es parte del ala más moderada.

"No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos", apunta el comunicado que apunta que las diferencias en el PP "no se combaten, se respetan" y que Feijóo es un candidato en el que "pueden confluir españoles de diferente signo y condición".

El partido ha confirmado también la noticia en redes y ha publicado un vídeo en X en el que aparecen los tres, apilando sus manos, con el rótulo "el mejor equipo de Madrid". Las personas que acompañan a Feijóo en las listas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, señala el PP, representan "perfiles distintos de ciudadanos diversos" y Álvarez de Toledo y Sémper han atravesado por diferentes etapas en el PP. "Estamos muy orgullosos de que los dos sientan que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sea su casa y además decidan dar la cara por sus ideas", afirma el texto.

El PSOE cree que tanto Cayetana Álvarez como Sémper "no tienen mucho más que ofrecer" a la política

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reaccionado a la selección de Feijóo para el Congreso. Cree Torró que tanto Álvarez de Toledo como Sémper "no tienen mucho más que ofrecer" que lo ya visto estos últimos cuatro años en política, tras ser nombrados candidatos número dos y tres, respectivamente, a las listas del Congreso por Madrid.

Así, de Sémper ha asegurado que llegaba como "el adalid de la moderación y luego hemos visto todo lo contrario durante estos cuatro años" y sobre Cayetana Álvarez, "lo mismo". "Lo que han ofrecido a este país es insulto, mentira y no han sabido ofrecer nada más durante estos cuatro años, no creo que vayan a ofrecer mucho más", ha zanjado la socialista.

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